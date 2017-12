Coppa Italia: Roma ko, Torino ai quarti con la Juve

Granata vincono all’Olimpico 2-1, bianconeri battono 2-0 il Genoa

La Juventus si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia battendo per 2-0 il Genoa nella partita valida per gli ottavi, con reti degli argentini Dybala e Higuain. Ora i bianconeri affronteranno in sfida unica il Torino, all’Allianz Stadium il prossimo 3 gennaio. Nel finale di partita di questa sera è tornato al calcio giocato, nelle file degli ospiti, ‘Pepito’ Rossi che è entrato al 32′ st al posto di Galabinov.

Impresa del Torino che batte 2-1 la Roma, la elimina e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Decidono la gara i gol granata di De Silvestri (39′ pt) ed Edera (28′ st), mentre Schick, alla prima rete in giallorosso, accorcia inutilmente le distanze al 40′ st. Il turnover non ha pagato stavolta in casa giallorossa: Di Francesco ha cambiato addirittura i 10/11 della squadra che ha giocato col Cagliari ma le seconde linee non si sono rivelate all’altezza (male soprattutto Gonalons e Under). La partita è stata ricca di emozioni, con occasioni da entrambe le parti in tutti i 90′. Sfortunati i giallorossi in due occasioni: prima per un clamoroso incrocio dei pali colto da El Shaarawy nel primo tempo, poi per il palo colpito da Schick nella ripresa. A 10′ dalla fine Milinkovic (migliore in campo) ha neutralizzato un rigore a Dzeko. Inutile il forcing finale dopo la rete di Schick: i giallorossi lasciano subito la Coppa.

fonte ansa