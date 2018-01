L’esperienza dei Gruppi di Parola realizzata dagli operatori del Centro per le Famiglie di Parma al centro di un incontro formativo regionale

Si terrà giovedì 11 gennaio a partire dalle ore 9.30 a Bologna nella sede della Regione Emilia Romagna un seminario rivolto a tutti gli operatori dei Centri per le Famiglie dell’Emilia Romagna sul tema: “Separazione: anche i bambini ne parlano. I Gruppi di Parola per i figli di genitori separati.”

Il focus dell’incontro sarà l’esperienza dei Gruppi di Parola realizzata dagli operatori del Centro per le Famiglie e dei Poli Sociali del Comune di Parma per i figli di genitori in fase di separazione. Il Centro per le Famiglie di Parma, infatti, è al momento l’unico in Regione ad avere scelto di formare i propri operatori alla conduzione di questo tipo di intervento, che ha iniziato a proporre a bambini e famiglie del territorio a partire dal 2016.

Giovanna Albertelli e Patrizia Bizzi, mediatrici familiari del Centro per le Famiglie (CpF) di Parma, racconteranno la propria esperienza di conduttrici di Gruppi di Parola con una relazione dedicata.

Il Gruppo di Parola (GdP) è una forma d’intervento breve, rivolto sia a bambini di 6-12 anni, sia a ragazzi di 11-15 anni, i cui genitori sono separati o divorziati. Rappresenta un luogo accogliente di scambio e di sostegno tra pari, che consente di esprimere sentimenti, paure, dubbi e speranze attraverso la parola, il disegno, la scrittura e il gioco, di avere informazioni e porre domande, e di scoprire nuovi modi per dialogare.

Grazie alla formazione fatta da 16 tra assistenti sociali, mediatori, educatori e counselor del Comune di Parma, sono già state realizzate 8 esperienzerivolte alle famiglie del Distretto.

Attualmente il CpF di Parma sta attivando collaborazioni con le scuole secondarie di primo grado per estendere a un maggior numero di ragazzi e famiglie la possibilità di prendere parte ai Gruppi.

Interverranno Francesca Ragazzini, funzionaria del Servizio Politiche Sociali della Regione E.R., Rosita Marinoni e Tiziana Mannello, psicologhe psicoterapeute, formatrici.