“Pietre” per ricordare: l’inciampo della memoria

Si terrà sabato 13 gennaio dalle ore 16 in Piazza Garibaldi la posa delle pietre d’inciampo da parte dell’artista Gunter Demnig.

Per ricordare. Per non dimenticare. E’ l’obiettivo del progetto “Pietre d’inciampo”.

Anche a Parma, per il secondo anno consecutivo, saranno posate le Pietre. Il Comune di Parma e ISREC, in collaborazione con Comunità Ebraica di Parma, le associazioni partigiane e dei deportati hanno scelto 5 Pietre d’inciampo dedicate a Giorgio Nulla Foà, Renzo Mosé Levi, Ulda Camerini, a Giuseppe e Sergio Barbieri.

Sono sanpietrini in ottone. Piccoli e sistemati in modo da sporgere dall’asfalto. Segnalano i luoghi dove abitavano o lavoravano (e da dove sono state arrestate e deportate) le vittime della persecuzione fascista e nazista. In occasione della giornata della Memoria 2018, il Comune di Parma e ISREC, in collaborazione con Comunità Ebraica di Parma, le associazioni partigiane e dei deportati e l’Archivio storico comunale di Parma, hanno scelto 5 Pietre d’inciampo dedicate a Giorgio Nulla Foà, Renzo Mosé Levi, Ulda Camerini, Giuseppe e Sergio Barbieri.

La cerimonia, alla presenza dell’Assessora alla Partecipazione e Diritti dei cittadini Nicoletta Paci, del Presidente della Comunità Ebraica Giorgio Yeuda Giavarini, della Vice Presidente Carmen Motta e del Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Parma Marco Minardi, del Presidente dell’ANPI Aldo Montermini, dell’artista, ideatore e realizzatore del progetto, Gunter Demnig si terrà sabato 13 gennaio 2018 a partire dalle 16.00, da Piazza Garibaldi, con la posa della Pietra per Nullo Foà, per proseguire alle 17.00 in via Cavallotti 30, davanti all’abitazione di Renzo Mosè Levi, per continuare alle 17.30 in viale delle Rimembranze 36 per l’abitazione di Giuseppe e Sergio Barbieri, per concludersi con la posa per Ulda Camerini in via Duca Alessandro 60.