di GIORGIA FIENI – Un nuovo anno alimentare è iniziato. Siamo pronti come sempre ad accogliere novità e a riflettere su tutto ciò che ci sta capitando ogni volta che facciamo la spesa e ci mettiamo a tavola. Per cui, proprio come per i buoni propositi, è bene fare un punto su dove siamo e dove vorremmo andare…in libertà.

Il cucinare è diventato sinonimo di personalizzare. Ripetere una ricetta pedissequamente si fa solo con quelle insegnatevi da mamme e nonne. Tutto il resto rendetelo adatto ai vostri gusti: basta cambiare un ingrediente o il sottofondo musicale con cui vi mettete a prepararlo e il risultato sarà differente. Non c’è bisogno di creare opere d’arte…fate ciò che sentite e sarà apprezzato di sicuro.

Dimenticate certe convinzioni che avete sul cibo. A meno di problemi conclamati, non esiste alimento che faccia male o faccia ingrassare…la soluzione è sempre la stessa: siate moderati, fate attività fisica, bevete molta acqua. Anziché affidarvi alla saggezza popolare o alle notizie allarmanti e spesso infondate di internet, guardate le etichette (si sta anche provvedendo per una certificazione elettronica…per le specie viventi basata sul Dna) per sapere di cosa state per nutrirvi e imparate a riconoscere le varietà e le differenze tra i vari prodotti.

Non copiate il modo di alimentarsi dei vip. Leggete la notizia perché è un passatempo divertente ma prendetela con le molle. Credetemi, non è vero che Gigi Hadid a pranzo mangia uova strapazzate, a pranzo il cheeseburger e a cena sushi e gelato…se avete visto la foto lo ha fatto per la fama sui social…in realtà ne ha mangiato un boccone e poi è corsa in palestra a smaltirlo. Scarlett Johannsson invece per un po’ ci ha fatto credere che nella vita bastavano un marito francese e un negozio di popcorn gourmet per essere felici, poi ha divorziato e mi chiedo che fine abbia fatto quell’iniziativa…

Non credete nemmeno agli chef. Né a quelli che vi fanno passare il messaggio che in cucina ci vuole rabbia e odio reciproco perché favorisce la competizione né a quelli come Franco Noriega per cui basta indossare un grembiule sopra i muscoli per avere molti fans sul suo canale Youtube. In realtà sono persone che lavorano molto, come ha affermato Antonino Cannacacciuolo: “Gli chef famosi della tv sono 10, quelli che si fanno il mazzo in cucina per 16 ore al giorno senza conoscere feste e domeniche sono milioni. Più probabile far parte della seconda categoria. Vuoi farlo? Accomodati!”

Il resto alla prossima puntata…