Duchessa è una gatta adulta dal passato travagliato. Non conosciamo per filo e per segno la sua vita trascorsa, ma sicuramente sappiamo che è stata segnata da tribolazioni, fame, patimenti vari e tante tante cucciolate sfornate. Duchessa è arrivata da noi con i suoi piccoli, che sono stati tutti adottati. Adesso è il momento anche per lei di trovare un po’ di serenità. Duchessa non va d’accordo con i cani ed è una gatta molto particolare. Ha circa 6 anni, è completamente sorda (come molti gatti bianchi), ha gli occhi di due colori differenti, ha bisogno di attenzioni e di tranquillità. Sterilizzata, testata FIV-FELV negativa. Cerchiamo per lei una famiglia speciale che la accolga.

Per informazioni e adozione:

ENPA PARMA 0521992519

mail: adozioni@enpaparma.it