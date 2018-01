Cambio al vertice della Federazione dei pensionati Fnp CISL di Parma Piacenza

Share This





















Nel corso della riunione, avvenuta presso il centro congressi “Parma&Congressi”, alla presenza del Segretario nazionale Gigi Bonfanti, si è proceduto all’elezione del nuovo gruppo dirigente. Baldo Ilari è stato eletto segretario generale, Aldo Baldini segretario generale aggiunto, mentre Daniela Incerti è stata confermata componente di segreteria. Il nuovo gruppo dirigente darà continuità a quanto sviluppato fino ad ora dal segretario uscente Luigi Ferrari, che nel corso della riunione ha ricevuto numerose attestazione di stima.



L’attività dell’Fnp Cisl si è focalizzata in questi anni sull’obiettivo di rendere sempre più presente sul territorio la federazione dei pensionati, investendo risorse nella formazione di nuove figure di operatori Fnp Cisl, in grado di essere sempre più capaci di animare nelle sedi locali punti di ascolto per dare risposte alle varie richieste di aiuto degli iscritti, svolgendo funzioni di accompagnamento e vicinanza alle innumerevoli necessità che i pensionati si trovano ad affrontare nella quotidianità: nei rapporti con il fisco e l’Inps per le pensioni, nell’accesso alle prestazioni del welfare e sanitarie.



Il nuovo segretario Baldo Ilari ha una lunga militanza nella Cisl, sia a Parma che a livello regionale, prima nelle categorie degli attivi e successivamente nelle fila dei pensionati.