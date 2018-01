Interruzione del traffico sulla Sp 8 di Sissa dal 22 al 25 gennaio

Share This





















Per consentire l’esecuzione di lavori che occuperanno tutta la carreggiata

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità ha stabilito l’interruzione del transito veicolare per tutti i mezzi sulla Strada Provinciale n. 8 di Sissa all’altezza del km.0+900, nel Comune di Sissa-Trecasali da lunedì 22 gennaio 2018 fino a giovedì 25 gennaio 2018.

La misura si è resa necessaria per consentire all’Impresa Pizzarotti & C di realizzare i lavori di risoluzione delle interferenze Pubblici Servizi (ENEL), che rientrano nelle opere per la realizzazione del Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero e che richiedono l’ocupazione dell’intera sede stradale.

Saranno a carico dell’impresa: la regolamentazione e la deviazione del transito, la posa della segnaletica di preavviso, divieto di transito e direzioni, l’autorizzazione del Comune di Sissa-Trecasali per la deviazione del traffico sulle strade comunali.