Martedì 23 gennaio 2018, alle 20.30 nell’Auditorium del Carmine, il terzo appuntamento de “I Concerti del Boito”, con Filippo Di Domenico (violoncello) e Angela Marra (pianoforte). Ingresso libero

Entrano nel vivo dell’omaggio a Claude Debussy, di cui nel 2018 ricorrono i cento anni dalla morte, “I Concerti del Boito” con il terzo appuntamento che si terrà martedì 23 gennaio alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine. Si intitola “Intorno a Debussy” il concerto del duo formato da Filippo Di Domenico (violoncello) e Angela Marra (pianoforte), che interpreteranno due pagine del compositore francese: la Sonata n. 1 in re minore per violoncello e pianoforte, L 144, che Debussy scrisse di getto nel 1915 (tre anni prima di morire), e lo Scherzo per violoncello e pianoforte L 39 che invece è un’opera giovanile, composta a soli vent’anni. Nel corso della serata si potranno inoltre ascoltare la Sonata in do maggiore per violoncello e pianoforte, op. 119 di Sergej Prokof’ev e la Sonata per violoncello e pianoforte di Francis Poulenc.

Filippo Di Domenico si è laureato col massimo dei voti e la lode in violoncello presso il Conservatorio di Perugia e in musica da camera presso il Conservatorio “Boito” di Parma con Pierpaolo Maurizzi. Angela Marra si è diplomata in pianoforte presso l’Istituto Superiore di studi musicali di Reggio Emilia e ha conseguito il diploma accademico di II livello in Musica da Camera con il massimo dei voti presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, sotto la guida del M. Maurizzi. Entrambi sono iscritti al Master di II livello in Musica da Camera presso il Conservatorio “A. Boito” tenuto dal Trio di Parma e dal M. Maurizzi.

“I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di formazione permanente del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo si può consultare sul sito: www.conservatorio.pr.it <http://www.conservatorio.pr.it> .