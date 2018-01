Serie A, Juventus Genoa 1-0

Allegri: ‘Il campionato è ancora lungo’

Juventus batte Genoa 1-0 nel posticipo della 21/a giornata della Serie A di calcio.



La Juventus con il minimo sforzo batte il Genoa nel posticipo della 21/a giornata si serie A e tiene il passo del Napoli, vittorioso ieri a Bergamo. Di Douglas Costa, al 16′, l’unica rete della partita, alla quale il Genoa non ha saputo replicare. I bianconeri, alla quarta vittoria di fila, seguono ad una lunghezza il Napoli, che comanda a quota 54, e hanno 10 lunghezze di vantaggio sulla terza, la Lazio. Il Genoa, reduce da tre risultati utili consecutivi, è fermo a 21 punti, +5 dalla zona retrocessione.

Risultato finale 1-0: ripresa equilibrata, Genoa determinato. Juventus piu’ volte vicina al raddoppio.

Fine primo tempo: bianconeri propositivi e in totale controllo del match. Genoa mai pericoloso.

1-0: al 16′ assist perfetto di Mandzukic per l’inserimento di Douglas Costa che tocca di prima e batte Perin.

Le formazioni

Juventus: Szczesny, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Genoa: Perin, Izzo, Spolli, Gentiletti; Rosi, Rigoni, Veloso, Bertolacci, Laxalt, Pandev, Taarabt.



Allegri, l’importante era restare in scia al Napoli - “L’importante era vincere. Alla fine c’è stata un po’ di ansia perché ci mancavano un po’ le gambe. Abbiamo alle spalle sei giorni di lavoro importante ed i ragazzi l’hanno sentito. Potevamo chiudere la partita già nel primo tempo ed ancora con un paio di occasioni nella ripresa. Non ci siamo riusciti e quindi complimenti al Genoa”. Massimiliano Allegri sa che la Juventus non ha giocato una partita entusiasmante, ma si prende i 3 punti grazie all’1-0, rete di Douglas Costa. “E’ importante che la squadra vinca anche se Higuain non segna” ha commentato il tecnico a Sky Sport. Lotta scudetto riservata a Napoli e Juventus? “Il campionato è ancora lungo tutti quelli che ci stanno dietro possono ancora rientrare – ammette Allegri – Ora davanti (di un punto, ndr) abbiamo il Napoli e quindi era importante restargli in scia”.

Douglas Costa, vittoria difficile ma importante - “Sono contento del gol e di aver aiutato la squadra. Nel secondo tempo siamo un po’ calati fisicamente, è stata difficile ma non abbiamo subito gol con grande sacrificio a parte di tutti: abbiamo portato a termine la partita in vantaggio e quello è l’importante”. Le parole a caldo del giocatore juventino Douglas Costa ai microfoni di Premium Sport. “Mettere pressione al Napoli? Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e andare avanti senza guardare gli altri”, ha aggiunto il centrocampista.