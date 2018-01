UN NUOVO PROGETTO DI MALETTI CON ANZIANI E SCUOLE

Share This





















Un programma per trasmettere il dialetto e fare incontrare le generazioni





Enrico Maletti e Cristina Cabassa tornano nelle residenze per anziani di Asp Ad Personam con un nuovo progetto di conoscenza del dialetto parmigiano, che nel 2018 coinvolgerà anche il liceo Sanvitale e la scuola primaria Corridoni.

Nel 2017, a Villa Parma e nelle strutture di Asp in Oltretorrente, si è svolto con grande successo il programma “Pärla cme ‘t magn”, con laboratori per gruppi di anziani sul significato di parole, proverbi e modi di dire dialettali, percorso concluso con un evento musicale e poetico lo scorso dicembre dedicato al maestro Verdi, cui ha partecipato anche il famoso basso Michele Pertusi.

Il nuovo programma per l’anno da poco iniziato, porterà Maletti e Cabassa – noti esperti e divulgatori del vernacolo locale – ad organizzazione uno spettacolo. Il progetto “Tra Storia e dialetto” coinvolgendo gli anziani della residenza protetta Gulli, i ragazzi di una classe terza della Sanvitale ed i bambini di una terza della Corridoni.

L’iniziativa mira a divulgare la cultura e il mantenimento del dialetto parmigiano, ma anche a far conoscere agli studenti il lavoro assistenziale e di animazione con gli anziani e a favorire relazioni fra persone di età diverse. Sotto la guida di Maletti e Cabassa e con la partcipazione dello psicologo di Asp Domenico Sgromo, il gruppo coinvolto sarà impegnato in danze, recitazione e approfondimento di testi dialettali.

A fine marzo, lo spettacolo sarà rappresentato presso il Gulli in Oltretorrente ed Enrico Maletti potrebbe anche partecipare ad una assemblea degli studenti al liceo delle scienze umane Sanvitale.