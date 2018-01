Molestie: a medico ginnaste Usa condanna fino a 175 anni. La giudice: ‘E’ tua condanna a morte’

Share This





















L’uomo è stato accusato di abusi sessuali da 160 ragazze. Tra le altre anche la plurimedagliata olimpica Simone Biles

E’ stato condannato da un minimo di 40 anni a 175 anni di prigione l’ex medico della nazionale Usa di ginnastica Larry Nassar per abusi sessuali. Lo ha stabilito un giudice del Michigan dove per giorni si sono susseguite le testimonianze delle vittime alla presenza dello stesso Nassar. Le accuse da parte di circa 160 ragazze. A carico di Nassar gia’ una sentenza di 60 anni di prigione per pedopornografia.

La giudice Rosemarie Aquilina ha affermato: “Ho appena firmato la tua sentenza di morte” nel pronunciare la sentenza che prevede fino a 175 anni di prigione per il medico. La sentenza e’ giunta dopo sette giorni di testimonianze sconvolgenti da parte delle vittime di Nassar.

Nei giorni scorsi anche la campionessa Simone Biles, quattro medaglie olimpiche, aveva rivelato di essere stata vittima degli abusi di Nassar. ”Anche io sono una delle tante sopravvissute – aveva scritto in un lungo post sui suoi profili social – che è stata abusata da Larry Nassar. Per favore credetemi, è stato molto duro dire per la prima volta queste cose e scriverle”. La Biles è uscita allo scoperto e ha raccontato di aver subito molestie anche lei come le compagne della squadra olimpica McKayla Maroney, Gabby Douglas e Ally Raisman.

La prima ginnasta ad accusare Nassar di abusi sessuali era stata Aly Raisman, poi è stato il turno di Gabby Douglas e poi ancora McKayla Maroney che aveva anche svelato di essere stata pagata dalla federazione statunitense di ginnastica per tacere delle ripetute violenze subite da Nassar.

fonte ansa