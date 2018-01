Senso unico alternato sulla Sp 8 di Sissa dal 29 gennaio al 2 febbraio

Share This





















Per consentire l’esecuzione di lavori che occuperanno parte della carreggiata stradale

Provincia di Parma – Servizio Viabilità ha stabilito l’istituzione del senso unico alternato sulla Strada Provinciale n. 8 di Sissa all’altezza della rotatoria tra la SP.8 e Via Torta e lungo la SP.8 di Sissa, dal km.0+900 al km.1+600 lato destro, nel Comune di Sissa-Trecasali (PR) dal giorno 29 gennaio fino al giorno 2 febbraio 2018, e comunque fino alla rimozione del cantiere.

La misura si è resa necessaria per consentire all’Impresa Pizzarotti & C di realizzare i lavori di risoluzione delle interferenze Pubblici Servizi (ENEL), che rientrano nelle opere per la realizzazione del Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero e che richiedono l’occupazione di parte della sede stradale.

All’altezza della rotatoria tra la SP.8 e Via Torta è previsto l’impiego di movieri per la regolamentazione del senso unico alternato.

Nel tratto della SP.8 di Sissa, dal km.0+900 al km.1+600 circa, il cantiere dovrà essere regolamentato come segue:

• nella fascia oraria compresa dalle ore 07:00 alle ore 09:00 il senso unico alternato dovrà essere regolamentato da movieri;

• dalle ore 09:00 alle ore 17:00 è consentito l’impiego di semafori. Nel caso in cui, si dovessero formare incolonnamenti prolungati o problemi al transito dei mezzi, dovranno essere utilizzati i movieri al fine di smaltire nel tempo più rapido possibile l’eventuale incolonnamento.

• al termine di ogni giornata lavorativa il cantiere verrà rimosso e sarà riaperto il traffico in entrambi i sensi di marcia.

La regolamentazione del transito e la posa della segnaletica dovranno essere effettuati dalla società richiedente con proprio personale.