Renzi: ‘Per giovani un mese servizio civile obbligatorio’

Concluse le liste dei candidati alle elezioni del 4 marzo Matteo Renzi spiega in un post che ‘abbiamo messo in campo la squadra più forte. Abbiamo idee vincenti e convincenti. Abbiamo restituito al Paese la possibilità di provarci, uscendo da una crisi devastante’. E ‘adesso, per 35 giorni, tutti al lavoro per vincere le elezioni. Senza polemica, a viso aperto, con la testa e con il cuore’.

“Ai ragazzi di diciotto anni voglio chiedere di dedicare un mese l’anno al servizio civile obbligatorio. Per avere sicurezza dobbiamo avere anche dei doveri”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Domenica Live, aggiungendo: “Bisogna garantire la certezza della pena: se ti becco non mi esci il giorno dopo”.

Il segretario del Pd Matteo Renzi a Domenica Live, ha anche parlato della flat tax. “La proposta magica della flat tax vorrebbe dire considerare allo stresso modo miliardari e operai. Finche ci sono io non ci sarà”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Domenica Live. “Giù le tasse a chi non arriva alla fine del mese e non ai multimiliardari, se no non ha senso”, conclude.

“M5s non è pericoloso, spesso sono per bene. Non li vedo come persone che possono creare chissà cosa per l’Italia, ma dove hanno governato non hanno fatto funzionare le cose”, ha aggiunto il leader Pd, Matteo Renzi, dicendosi in dissenso con Berlusconi. “Non vanno etichettati come nemici. Ma Milano è una città leader nel mondo, perché s’è scelto di fare l’Expo. Mi piacerebbe – ha aggiunto – che M5s sia più concreto, perchè no alle Olimpiadi? Valevano 2 mld che sono andati all’estero”.