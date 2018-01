Rifacimento della segnaletica sulle principali strade provinciali

Share This





















Per migliorare la sicurezza stradale su 12 arterie, dall’Asolana alla Cremonese, alla Massese. Fino a fine lavori possibili sensi unici alternati.

Servizio Viabilità comunica che sono iniziati i lavori relativi al “Piano di interventi per segnaletica verticale e relativa manutenzione, finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale sulla principale rete stradale della Regione Emilia Romagna” di cui al 3° Piano Nazionale Sicurezza Stradale – Regione Emilia Romagna.

Le strade provinciali interessate sono una dozzina: SP 10 di Cremona, SP 12 di Soragna, SP 18 del Pilastrello, SP 32 Pedemontana, SP 62R della Cisa, SP 308R di Fondo Valle Taro, SP 343R Asolana, SP 357R di Fornovo, SP 359R di Salsomaggiore Terme e Bardi, SP 523R del Colle di Cento Croci, SP 513R di Val d’Enza, SP 665R Massese.

Per l’esecuzione dei lavori, data la tipologia degli interventi, è necessario in diversi tratti delle strade interessate l’istituzione di sensi unici alternati regolati da movieri ed in altri solo il posizionamento della segnaletica di cantiere, da oggi fino alla fine dei lavori.

La regolazione della circolazione e la relativa segnaletica sono in carica alla ditta esecutrice dei lavori.

Durante le ore non lavorative dovrà essere ristabilita la normale circolazione stradale in piena sicurezza.