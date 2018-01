Salvini: “Se il centrodestra perde, non vado in un altro governo”

“Se vinciamo con una maggioranza di centrodestra governiamo non per 5 anni ma per 10, se non vinciamo cosa che non mi auguro io al governo non ci vado. Mi auguro che Berlusconi non scelga altro. Sarebbe un tradimento non a Salvini ma agli italiani”. Lo afferma il leader della Lega al corriere.it.

“Ieri si è chiusa la farsa della commissione banche che non ha prodotto nulla se non la candidatura in centro a Bologna di Casini e mi dispiace per i bolognesi”, ha detto ancora Salvini che ha attaccato anche Matteo Renzi: ”Quando lo vedo in tv mi irrito, spengo e vado a vedere se l’acqua bolle. E’ Cetto la Qualunque spara numeri a caso e promette che farà delle cose come se fosse arrivato ieri, quando lui è stato al governo 3 anni, io penso di farlo meglio di lui e alle spalle ho una squadra di competenti, no amichetti e amichette”.