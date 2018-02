Nfl: Eagles battono Patriots e vincono il Super Bowl

Share This





















La squadra di Filadelfia si impone su New England per 41 a 33

Gli Eagles di Filadelfia hanno vinto la cinquantaduesima edizione del Super Bowl sconfiggendo i New England Patriots di Boston per 41 a 33. E’ la prima volta che gli Eagles vincono il titolo, contro i sei conquistati dai Patriots.



La squadra di Filadelfia e’ stata in vantaggio per tutta la partita, ma un brivido e’ arrivato nel quarto e ultimo tempo, quando i Patriots guidati dalla star assoluta del football americano Tom Brady sono riusciti nel sorpasso, passando per la prima volta in vantaggio per 33 a 32. Ma gli Eagles, guidati da uno strepitoso quarterback come Nick Foles, non hanno mollato e a poco piu’ di due minuti dalla fine si sono riportati in vantaggio con una realizzazione spettacolare: sul lancio di Foles agguanta l’ovale Fred Barnett che va a segno con un tuffo a volo d’angelo. Negli ultimi scampoli di partita il dramma, con Tom Brady che perde la palla annullando ogni speranza di recupero per i Patriots. Il match si chiude 41 e 33 per Filadelfia che per la prima volta nella storia si laurea campione. E Foles viene meritatamente incoronato Mvp, miglior giocatore.

fonte ansa