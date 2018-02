Meraviglie mute: alla scoperta dei libri senza parole

Mercoledì 7 febbraio, nell’ambito della rassegna Diritto alla Bellezza, alle ore 16.30 a Palazzo del Governatore Marcella Terrusi, già autrice di una precedente ricerca su Albi illustrati. Leggere, guardare, nominare il mondo nei libri per l’infanzia, giunto alla sesta ristampa, terrà l’incontro Meraviglie mute: un’esperienza di scoperta, discussione, lettura condivisa dei libri senza parole che invitano ad un nuovo uso del linguaggio e dello sguardo.

La storia degli albi illustrati senza parole – i silent book – è frutto del coraggio di editori, autori e artisti che offrono all’infanzia nuove possibilità di visione. Illustrazione, pittura, fumetto, fotografia, cinema, letteratura, pantomima, musica confluiscono nel linguaggio narrativo dei libri per immagini. I libri muti concorrono così a educare il nostro sguardo, ci invitano a provare meraviglia e spaesamento, dispongono nuove immersioni nell’immaginario e al contempo determinano un nuovo rapporto con la parola. Il volume, in un pionieristico lavoro critico, rielabora riflessioni, ricerche internazionali, esperienze condotte con lettori di ogni età. Con più di cento immagini a colori, si propone come strumento di educazione estetica e poetica per tutti.“A proposito di albi illustrati che non hanno parole alcune domande sono frequenti: come si leggono? Perché li chiamiamo silent book? Che tipo di storie raccontano? Quali sono i capolavori del silent book? Che storia hanno? Che cosa succede quando si legge un testo senza parole? Per chi sono questi libri? A queste domande hanno sempre provveduto a rispondere i libri e i lettori stessi, nell’esperienza della lettura collettiva agevolata da alcune modalità strategiche volte a facilitare la negoziazione e discussione di gruppo, la co-costruzione del senso, l’espressione di competenze e immaginari e culture personali, la comprensione e valorizzazione dei testi. Ho condotto – continua l’autrice Marcella Terrusi - questi incontri secondo un metodo ispirato ed elaborato in collaborazione con un gruppo internazionale di ricerca di cui ho fatto parte dal 2012 in avanti. Durante tali incontri con lettori di varie età non ho fatto altro che osservare, ascoltare, partecipare a quella singolare atmosfera che si produce quando si guarda insieme ad altri, siano bambini o adulti, una storia scritta nel linguaggio delle immagini e ho elaborato su queste esperienze alcune riflessioni e ipotesi critiche. Il “silenzio” della parola scritta incoraggia in modo particolare la voce dei lettori e la produzione originale di linguaggio; nel tempo apparentemente breve della lettura di un albo, nello spazio delle pagine, avvengono scambi, conversazioni, complicità e persino conflitti di rara intensità”.