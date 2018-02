“Donare il 5×1000 è un gesto di per sé piccolo e semplice – ha detto il sindaco Federico Pizzarotti - ma può fare tanto e diventare un gesto di responsabilità. Grazie alla fiducia dei parmigiani verso la pubblica e al loro buon cuore, oggi si può contare su un pulmino nuovo e di grande importanza per tutta la comunità parmigiana. A volte con piccole azioni possiamo davvero dare tanto e fare la differenza, e quest’oggi ne ricordiamo l’esempio. Ringrazio i parmigiani e ringrazio l’assistenza pubblica per la quotidiana attività al servizio del prossimo”.

Con l’inaugurazione di questo pulmino – dichiara Luca Bellingeri, presidente dell’Assistenza Pubblica – vogliamo sia ringraziare tutti i nostri concittadini, che hanno deciso di darci fiducia e di devolvere alla Pubblica il proprio 5×1000, sia dare un segnale concreto rispetto a come questi fondi vengano utilizzati. Speriamo che il nuovo mezzo, percorrendo in lungo e in largo le strade della nostra città, dia testimonianza di questo ai parmigiani e invogli sempre più persone a devolverci il loro 5×1000: un gesto che non costa nulla, ma che per noi è fondamentale”.