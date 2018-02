Proficuo incontro in municipio per parlare del progetto “Kilometro Verde”

Share This





















Importante incontro in municipio per parlare del progetto “Kilometro Verde” che prevede la realizzazione di una fascia alberata parallela al tratto autostradale dell’A1 che attraversa il Comune di Parma. L’obiettivo è quello di creare una barriera vegetale contro l’inquinamento, in particolare il PM10, a protezione dell’ambiente e per la depurazione dell’aria, a beneficio della salute dei cittadini.

Nell’ambito delle politiche di sostenibilità ambientale portate avanti dal Comune, il progetto di una fascia alberata, lungo il tratto dell’Autostrada del Sole, nel territorio comunale, ha diversi risvolti: concorre attivamente a migliorare le politiche ambientali legate anche al cambiamento climatico, permette di dotare il territorio di una significativa infrastruttura verde, valorizza la vocazione agroalimentare di Parma con una vera e propria barriera vegetale, quale elemento coerente con la storia della città e del suo territorio. Tutto questo, nell’abito di una forma innovativa di partenariato tra pubblico e privato, per un progetto ambientale di interesse collettivo e strategico per il territorio.

All’incontro hanno preso parte Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Raimondo Orsini, Direttore Generale della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile; Michele Alinovi, Assessore alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche; Tiziana Benassi, Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, il Direttore Generale del Comune, Marco Giorgi. Con loro,Davide Bollati e Maria Paola Chiesi dell’Associa