Il denso calendario di iniziative e concerti previsti per i primi quattro giorni

In occasione del 50° anniversario della morte di Ildebrando Pizzetti, il Comune di Parma, insieme alle istituzioni culturali e musicali cittadine, promuove un approfondito percorso di conoscenza attorno alla sua opera e alla sua poetica, per conferire il giusto valore a questo protagonista a questo protagonista della vita culturale italiana ed avvicinarlo ad un ampio pubblico e in modo particolare ai giovani.

Sabato 10 febbraio alle ore 10.00, con ingresso libero, presso la Sala dei Concerti della Casa della Musica si terrà la mattinata di studi a cura di Niccolò Paganini, La musica delle parole: riflessioni su Ildebrando Pizzetti, organizzata da Università di Parma, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Casa della Musica, Rinascimento 2.0, Associazione San Benedetto. Interverranno Gian Paolo Minardi, Susanna Pasticci, Marco Capra.

Sempre sabato 10 febbraio alle ore 21.00, con ingresso libero, presso la Chiesa di San Vitale, il Coro Ildebrando Pizzetti dell’Università di Parma, diretto da Ilaria Poldi e accompagnato all’organo da Francesco Baroni, eseguirà l’Ave Maria e il Coro dei Catecumeni e delle cucitrici - composto da Pizzetti per la tragedia La nave di Gabriele D’annunzio – e altri brani di Roberto Di Marino, Piero Caraba e Bruno Bettinelli. Nella seconda parte della serata, il Coro Euridice diretto da Pier Paolo Scattolin e Maurizio Guernieri, affiancherà la Messa di Requiem per sole voci, composta da Pizzetti tra il 1922 e il 1923, a musiche vocali di Maurice Duruflé, Giorgio Federico Ghedini, Benjamin Britten e dello stesso Pier Paolo Scattolin.

Domenica 11 febbraio alle ore 11.00 presso il Ridotto del Teatro Regio di Parma, il mezzosoprano Manuela Custer e il tenore Leonardo De Lisi, accompagnati al pianoforte da Raffaele Cortesi, interpreteranno liriche vocali e composizioni per pianoforte di Ildebrando Pizzetti. I biglietti (posto unico 5,00 euro) sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma e online subiglietteria@teatroregioparma.it.

Ancora Domenica 11 febbraio alle ore 16.30, con ingresso libero, presso la Sala dei Concerti della Casa della Musica, la Corale Città di Parma diretta da Simone Campanini e il Coro Lauda Sion diretto da Francesco Barbuto saranno protagonisti del concerto La modernità del linguaggio corale di Ildebrando Pizzetti, eseguendo alcune pagine di Palestrina, Duruflé, Pizzetti, Byrd, Campanini, Debussy, Perosi, Puccini, Angelini, Barbuto, Busto, Bárdos. L’evento è a cura di Niccolò Paganini, Associazione Rinascimento 2.0 – Associazione culturale San Benedetto.

Lunedì 12 febbraio alle 20.30, presso la Sala dei Concerti della Casa della Musica, prosegue con un omaggio a Ildebrando Pizzetti#beethovenexperience. In programma il secondo appuntamento dei Concerti della Casa della Musica, rassegna nata dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma – Casa della Musica e Società dei Concerti di Parma e giunta quest’anno alla XVI edizione. Nella Sala dei Concerti della Casa della Musica Giampaolo Bandini e il Quartetto Noûs (Tiziano Baviera e Alberto Franchin, violini; Sara Dambruoso, viola; Tommaso Tesini, violoncello) celebreranno attraverso le musiche di Claude Debussy, di Mario Castelnuovo-Tedesco e del protagonista indiscusso della stagione, Ludwig van Beethoven, la figura e l’opera dell’indimenticato compositore, musicologo e critico musicale parmigiano.

Biglietti (intero: € 15; ridotto Over 60 e Under 30: € 13; ridotto soci e studenti: € 10) In vendita online su www.liveticket.it/societaconcertiparma, oppure il giorno del concerto, dalle ore 19.30, presso la reception della Casa della Musica. Per informazioni: Società dei Concerti di Parma, 0521-774641- marketing@societaconcertiparma.com - www.societaconcertiparma.com; Casa della Musica – 0521-031170, infopoint@lacasadellamusica.it

Martedì 13 febbraio alle ore 11, presso il cimitero Monumentale della Villetta di Parma, sarà la volta di un Omaggio al Maestro con un momento musicale.

Altro momento importante nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 18, presso il Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”sarà la cerimonia di intitolazione a Ildebrando Pizzetti

della Sala Ipogea del “Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini. L’introduzione sarà affidata a Gian Paolo Minardi e vedrà la presenza di Simona e Lucio Pizzetti. Il Quartetto d’archi della Filarmonica Arturo Toscanini eseguirà l’Adagio e il Tema con variazioni dal Quartetto in La maggiore di Ildebrando Pizzetti. Ingresso libero.

La giornata di martedì 13 febbraio si concluderà con un concerto, presso l’Auditorium del Carmine – Conservatorio di Musica “A.Boito”dove, alle ore 21, il Trio di Parma (Alberto Miodini, pianoforte; Ivan Rabaglia, violino; Enrico Bronzi, violoncello) eseguirà un programma interamente dedicato alle composizioni di Ildebrando Pizzetti. Info Associazione San benedetto – info@asanbenedetto.pr.it

Nato a Parma nel 1880, Ildebrando Pizzetti fu tra i principali artefici di quel rinnovamento della musica italiana tra le due guerre e al suo inserimento in una dimensione antitradizionale ed europea che si riallacciava sia al linguaggio innovativo proposto da Debussy, sia al recupero del repertorio medievale e rinascimentale, al quale lo aveva stimolato il periodo di studi al Conservatorio di Parma. Amico di Toscanini e D’Annunzio, maestro sostituto al Regio di Parma a inizio Novecento, Pizzetti è stato fra i punti di riferimento nel dibattito sul teatro musicale italiano del Novecento, al quale, a fianco dell’ampia produzione cameristica, ha fornito un contributo decisivo culminato nel suo capolavoro del 1957, Assassinio nella cattedrale.

Pizzetti 2018 è realizzato da Comune di Parma, Casa della Musica, Parma 2020, la cultura batte il tempo, in collaborazione con Fondazione Teatro Regio di Parma, Università degli Studi di Parma, Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, Fondazione Arturo Toscanini, Complesso Monumentale della Pilotta, Biblioteca Palatina sezione musicale, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Archivio Storico Ricordi, Società dei Concerti di Parma, Fondazione Prometeo, Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, Associazione Emiliano Romagnola Cori, Fondazione Monteparma. Con il coordinamento di Associazione Rinascimento 2.0, Associazione culturale San Benedetto. Con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna. Con il Contributo di Fondazione Cariparma. Sponsor Chiesi, Conad, Alta salumeria Bedogni Egidio.