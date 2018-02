Olimpiadi Invernali 2018: Arianna Fontana vince il primo oro per l’Italia. Argento nel fondo

Share This





















Medaglie al fotofinish per Federico Pellegrino nella gara sprint di sci di fondo e per la portabandiera azzurra nei 500 metri dello short track contro l’olandese van Kerkhof

Arianna Fontana vince il primo oro dell’Italia Team ai Giochi di PyeongChang. La portabandiera azzurra ha vinto al fotofinish la finale olimpica dei 500 metri dello short track. Argento alla olandese van Kerkhof.

Tricolore sulle spalle e lacrime per Arianna Fontana dopo l’oro nella 500 m.. L’azzurra ha condotto i 500 metri sempre in testa, battendo in casa la coreana Minjeong Choi, finita con lei al fotofinish e poi squalificata. Argento all’olandese Yara van Kerkhof, bronzo alla canadese Kim Boutin. Fuori dal podio la britannica Elise Christie.

Fondo, Pellegrino argento nello sprint - Federico Pellegrino e’ medaglia d’argento al fotofinish nella gara sprint di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang

