IGNAZIO RICEVE IL TAPIRO CON LE CORNA, MA SMENTISCE LA CRISI CON CECILIA

Share This





















Ci tiene a precisare che i rumors su un possibile ritorno di fiamma tra la sorella di Belen e Francesco Monte sono solo falsità. Smentisce la crisi vociferata con Cecilia Rodriguez, vuole mettere a tacere…

Ignazio Moser si becca anche lui un curioso Tapiro con le corna da Striscia la Notizia. Lo fa vedere a tutti sul suo Instagram Story e sempre via social smentisce, però, la crisi con Cecilia Rodriguez. “Tranquilli tutto sotto controllo!”, scrive lo sportivo.



Ignazio Moser di becca un Tapiro d’Oro con le corna da ‘Striscia la Notizia’

Sono tutte illazioni. Ignazio Moser, nonostante il Tapiro, ci tiene a precisare che i rumors su un possibile ritorno di fiamma tra la sorella di Belen e Francesco Monte sono solo falsità. Smentisce la crisi vociferata con Cecilia Rodriguez, vuole mettere a tacere tutti.

VIDEO Error loading player: No playable sources found

Sugli sms tra l’ex tronista 29enne e la modella 27enne chiarisce, replicando a un utente sul suo profilo: “Rispondo a te, ma rispondo a tutti quelli che hanno messo in dubbio questa cosa. Ho sempre saputo prima che gli scrivesse e cosa gli avrebbe scritto e penso che sia una cosa più che normale. E’ giusto mantenere rapporti umani con una persona con la quale ha condiviso così tanta vita. Buona giornata a tutti”.



Il 25enne, però, sul social smentisce la crisi con la fidanzata

Non basta e poco gli importa del Tapiro con tanto di corna. Ironizza, meglio riderci su. Smentisce la crisi con Cecilia Rodriguez. In un lungo post condiviso Ignazio Moser dice la sua. “Ci tengo a fare chiarezza”, esordisce il 25enne. Specifica di essere stato a Sanremo a un evento solo l’8 febbraio perché preso da impegni lavorativi programmati con largo anticipo. Poi su Francesco Monte pizzicato sotto casa dell’argentina, sottolinea: “Cecilia portava fuori il cane”.



In un lungo post fa chiarezza sui gossip su Cecilia Rodriguez e Francesco Monte

“Nessuno di noi vi prende in giro – sottolinea Moser – non ci sono incontri segreti, cene o quant’altro…non è mio uso e costume costruire teatrini e ridicoli gossip. Questa è la mia vita privata! Non so e nemmeno mi interessa sapere cosa ci facesse il signor Monte lì sotto e soprattutto perché con tante zone di Milano Striscia sia riuscito a intercettarlo solo lì…provate a chiederglielo!”.



Con la 27enne va tutto a meraviglia

E conclude: “Ciò che è certo è che non era lì per incontrare la mia fidanzata o per andare a cena con lei! Quindi tranquilli, tutto sotto controllo!”.

fonte gossip