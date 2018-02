Salva bimbo su binari, ‘sindaco Sala mi ha ringraziato’

Sono stati ricevuti dal sindaco di Milano, Beppe Sala, Lorenzo Pianazza e Claudia Castellano, lo studente e l’agente di stazione che ieri hanno salvato un bimbo di due anni caduto sui binari della metropolitana a Milano. “Il sindaco mi ha ringraziato, abbiamo parlato dell’accaduto e mi ha chiesto la mia versione dei fatti. L’ho ringraziato io per avermi convocato”, ha detto Lorenzo al termine dell’incontro in forma privata avvenuto a Palazzo Marino assieme ai suoi genitori: “Mia mamma è molto orgogliosa, sono tutti molto orgogliosi. Non sapevo se la metro sarebbe arrivata o meno, sono andato pensando che ce la facevo e ce l’ho fatta”. “La mamma del bambino mi ha già ringraziato, l’importante è che il figlio sia di nuovo tra le sue braccia – ha concluso il ragazzo – L’importante è che ho salvato suo figlio, il resto poco importa”.