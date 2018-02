Al via i lavori di manutenzione straordinaria di piste ciclabili e marciapiedi

Ammonta a circa 1 milione di euro la cifra stanziata dal Comune per dare seguito al piano di manutenzione straordinaria di piste ciclabili e marciapiedi. La Giunta Comunale ha approvato la delibera, su proposta dell’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi.

Gli interventi hanno come finalità quella di ripristinare le normali condizioni di fruibilità di marciapiedi e di piste ciclabili, migliorando la sicurezza di pedoni e ciclisti. A fronte delle diverse condizioni e tipologie dei marciapiedi interessati dai lavori, sono previste modalità di intervento differenti in base alla zona di intervento. Fra gli interventi più significativi si distingue quello in piazzale Maestri. Si tratta di un intervento cospicuo che prevede un investimento di 85 mila euro con la sistemazione del perimetro esterno della piazza. Verrà sostituita la pietra con cui è stato effettuato l’ultimo intervento in quanto ha subito, nel corso degli anni, una rapido deterioramento e risulta sfaldata in più punti. La nuova veste della piazza garantirà, quindi, maggiore sicurezza ai numerosi pedoni che si recano nel plesso ospedaliero che affaccia sulla piazza, ai fruitori del parco giochi bimbi e del mercato settimanale. L’intervento sarà articolato in fasi, in modo da arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza. Il cantiere prenderà avvio nell’ultima decade di febbraio, partendo dal lato ovest della piazza (quello dove si svolge il mercato settimanale) e durerà circa circa 2 mesi.

Ecco l’elenco delle strade interessate dagli interventi che riguardano sia la sistemazione di marciapiedi che di parti di piste ciclabili: piazzale Maestri, via Cremonese, via Buffolara, viale Bottego, viale Toschi, via Umbria, viale Calatafimi, via La Spezia, via Chiavari, via Nullo, via Isola, via Ferrari, via Barbieri, via Pecchioni, via Gallenga, via Faelli, via Linati, via Smeraldo Smeraldi, via Ferrarini, via Bolzoni, via De Giovanni, via Bandini, via Bellini, via Zanardi, via Cenni, via Alberti, via Sturzo, via Einaudi, via Galimberti, via Battei, via Cellini, via Pozzi, via Omero, via Grenoble, via Passo di Badignana, strada San Bruno, via Passo delle Guadine e via Brunelleschi.