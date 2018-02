Il Sindaco Pizzarotti alla scuola Puccini per il progetto il “Quotidiano in classe”

“Sognava fin da bambino di diventare Sindaco?“. In mattinata ”conferenza stampa” con la 2B della Scuola Secondaria di Primo Grado Puccini per il Sindaco Federico Pizzarotti.

Gli studenti, entrati nella parte di giornalisti di testate nazionali, hanno intervistato il primo cittadino su disparati argomenti. Il progetto “Il quotidiano in classe – A scuola con la Gazzetta di Parma” condotto da Lucia Bandini in 22 classi di scuola media, per il 2018, è all’ottava edizione e vuole avvicinare i più giovani al mondo della carta stampata, alle modalità di circolazione delle notizie, all’abitudine di vivere consapevolmente quello che ci accade intorno.

Personaggi celebri della città e della provincia, politici, sportivi, imprenditori vengono intervistati dai ragazzi seguendo le modalità del giornalismo reale: i ragazzi si documentano, scelgono argomenti di maggiore attualità, seguono la loro naturale curiosità e scrivono poi un articolo frutto dell’esperienza.

“Avvicinare studenti e scuole alle istituzioni, alle regole del vivere insieme è sempre stato uno dei miei obiettivi da amministratore e colgo volentieri gli inviti che mi vengono fatti come invito spesso, sulla base di diversi progetti, classi in Municipio” ha detto ai ragazzi il Sindaco Pizzarotti,sottolineando come la formazione e l’educazione siano le armi vincenti a sostengo di una città civile.

Gli articoli migliori, frutto di questi incontri, vengono pubblicati sul portale di Gazzetta di Parma.