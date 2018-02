Concluse le votazioni per i nuovi Consigli dei Cittadini Volontari (CCV) del Comune di Parma

Oltre 4000 parmigiani hanno eletto i cittadini consiglieri volontari per tutti i quartieri di Parma

Alla mezzanotte del 14 febbraio il portale della Partecipazione del Comune di Parma ha chiuso le elezioni dei CCV 2018 registrando l’adesione al voto di oltre 4.000 parmigiani e sancendo la creazione dei Consigli di Cittadini per ognuno dei 13 quartieri della città. Un’affluenza quasi doppia rispetto al 2015 e la copertura integrale dei nuclei rispetto a candidati e voti ottenuti sono, in sintesi, i risultati di questa tornata elettorale on line che ha visto impegnato il Settore Partecipazione e Diritti dei Cittadini nel creare un meccanismo di raccolta candidati e di elezione di organismi apartitici che collaboreranno a stretto contatto con il territorio e i residenti, nelle diverse zone di Parma, per contribuire all’amministrazione della città insieme agli organi del Comune.

I risultati delle elezioni saranno validati dalla Commissione Elettorale del Comune di Parma che si riunirà il 22 febbraio prossimo e successivamente si darà ufficialmente inizio al loro mandato.

“Sono molto soddisfatta dei risultati delle elezioni dei CCV che segnano un aumento della partecipazione della cittadinanza alla vita politica e amministrativa di Parma. Questi organismi sono stati conosciuti e seguiti maggiormente dai parmigiani in questa seconda esperienza di elezione. I consiglieri dei CCV che si sono candidati e che sono stati eletti rappresenteranno un supporto a stretto contatto con i residenti e le diverse zone di Parma. Hanno intrapreso un percorso di impegno e partecipazione al di là delle appartenenze politiche e l’amministrazione li accoglierà in un ottica di totale collaborazione” commenta Nicoletta Paci, assessora alla Partecipazione e ai Diritti dei Cittadini a capo della macchina organizzativa delle elezioni.

Sul sito del comune di Parma sono già pubblicati i dati provvisori (in attesa di convalida da parte della Commissione elettorale) che vedono la piu’ alta affluenza nel quartiere Vigatto, seguito praticamente a pari merito da Oltretorrente e Parma Centro. ”Sostanzialmente gli elettori si sono distribuiti equamente tra uomini e donne e tra le diverse fasce d’età.

I risultati delle elezioni, affluenza, consiglieri eletti sono visibili all’indirizzo www.comune.parma.it/elezioniccv