PyeongChang, secondo oro per Italia alle Olimpiadi: la Moioli vince nello snowboardcross

“E’ IL PIU’ BEL GIORNO DELLA MIA VITA”

“Quattro anni fa in finale mi sono rotta un ginocchio. Poco dopo però ho realizzato che dovevo ripartire da zero e sono tornata più forte. Quando nella vita si tocca il fondo poi si può solo risalire“. Quattro anni dopo Sochi e l’incidente, Michela Moioli è tornata e ha finalmente vinto la medaglia d’oro olimpica nello snowboardcross ai Giochi invernali di PyeongChang, e ora può finalmente festeggiare. “Non ho parole, è il miglior giorno della mia vita. Ho iniziato a piangere quando ho tagliato il traguardo. Voglio solo ringraziare tutte quelle persone che mi hanno aiutato durate questo lungo viaggio dalle ultime Olimpiadi, ringrazio la mia famiglia, la mia squadra, i miei amici. E’ il sogno che avevo fin da bambina, se è un sogno non svegliatemi“. Al traguardo, ha raccontato Michela Moioli, ho pensato che “che ce l’avevo fatta. Tutto lo stress è sparito, questo è il mio momento. Sono felicissima, orgogliosa del mio lavoro, non vedo l’ora di godermela. Le donne sono le donne – ha poi aggiunto la campionessa olimpica – noi abbiamo una marcia in più. Quando ho visto vincere Arianna (Fontana, Oro nello short track, ndr) ho detto: basta, sto diventando matta, non vedo l’ora di gareggiare. Ho visto la sua medaglia d’oro e ho detto: la voglio anche io, non voglio l’Argento, non voglio il Bronzo, voglio vincere a tutti i costi l’oro“.