Milan Sampdoria 1-0, decide un gol di Bonaventura

Nella partita di mezzogiorno la Juventus fa suo il derby col Torino. Il Napoli risponde battendo la Spal

Il Milan ha battuto la Sampdoria per 1-0 nell’ultimo posticipo della 25/a giornata della serie A. Continua quindi ‘l’effetto Gattuso’, che ora ha portato i suoi al sesto posto in classifica, alla pari proprio con la Samp. A decidere il match di S. Siro è stata una rete di Bonaventura nel primo tempo.





‘Siamo contenti, adesso stiamo andando bene e stanno arrivando i risultati. C’è un bell’entusiasmo ma dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una bella prestazione, potevamo chiuderla facendo un altro gol. Siamo in una condizione buona e i risultati arrivano”. così ai microfoni di Premium sport Giacomo Bonaventura commenta la vittoria del Milan sulla Samp. ”Sono contento per il gol – ha aggiunto – ma tutta la squadra sta girando bene. Quanto merito c’è di Gattuso? Con il mister si è creata una bella sintonia, all’inizio abbiamo pagato i tanti giocatori nuovi ma ora abbiamo una bella amalgama e i risultati stanno arrivando. Possibile la rimonta Champions? Se giochiamo così possiamo farcela ma il problema è che abbiamo perso tanti punti nel girone d’andata e rincorrere non è facile ma ci proveremo”, conclude.

fonte ansa