PyeongChang 2018, la staffetta mista di biathlon è bronzo

La Francia ha vinto la gara con il tempo di 1h08″34 con 4 errori al tiro, precedendo il quartetto norvegese, secondo con il tempo di 1h08″55 e 12 penalità. L’Italia ha chiuso in 1h09″01 e 7 errori al poligono, battendo im volata la Germania, che è crollata nel finale dopo aver dominato a lungo la gara. Avevamo vinto il bronzo in questa specialità anche alle Olimpiadi di Sochi 2014. Per la spedizione azzurra è la seconda medaglia nel biathlon in questa edizione dei Giochi, dopo quella conquistata proprio da Windisch nella 10km sprint.