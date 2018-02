Staffetta short track: argento Italia

Staffetta femminile dello short track d’argento. A PyeongChang è arrivata la settima medaglia per l’Italia grazie ad Arianna Fontana, Lucia Peretti, Cecilia Maffei e Martina Valcepina. Azzurre terze nei 3000 metri, ma il bronzo si è trasformato in argento grazie alla squalifica della Cina. Oro alla Corea, mentre il bronzo è andato all’Olanda.

Il titolo olimpico va alla Corea che ha chiuso la staffetta in 4:07.361, davanti alle azzurre d’argento in 4:15.901. Completa il podio l’Olanda che aveva vinto la finale B. .

FONTANA: “E’ UNA DELLE PIU’ BELLE”

“Siamo entrate in staffetta a tuono. Volevamo la medaglia e così è stato”. Così Arianna Fontana subito dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella staffetta short track 3000 metri. “Abbiamo tagliato il traguardo col bronzo poi a sorpresa è venuto l’argento. Quello che è successo non l’abbiamo capito nemmeno noi. Ma questa della staffetta è una delle più belle perché dietro c’è il lavoro di tanti anche quelli che stanno a casa”.

E ancora: “Sicuramente stiamo tutte scrivendo un pezzo di storia dello sport italiano. E’ qualcosa che terremo per sempre con noi. Ho superato Zoeggeler e Monti per numero di medaglie? Sicuramente è un qualcosa che fa piacere però non ho mai pensato al vincere una medaglia perché voglio battere Zoeggeler o chi altri, l’obiettivo era arrivare qui e fare bene individualmente e con la squadra. E ci siamo riuscite”.

fonte sportmediaset