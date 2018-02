Il protocollo è stato firmato dal vicesindaco, Marco Bosi, e dal console della Repubblica Dominicana a Genova, Santiago Rodriguez Figuereo. Al momento hanno preso parte diversi rappresentati della comunità dominicana a Parma e la Delegata all’Inclusione del Comune di Parma, Katya Lucà.

“Il senso di questo nuovo sportello: “Il Consolato nel Tuo Quartiere” - ha spiegato il vicesindaco, Marco Bosi – è quello di adeguare i servizi ai cittadini in tempi che cambiano, per una comunità sempre più integrata. Il nuovo sportello, infatti, sarà un punto di riferimento per la comunità dominicana e per gli italiani che hanno rapporti con la Repubblica Dominicana. Si tratta di un bell’esempio di sinergia tra enti per servizi sempre più vicini alle persone”.

Il console della Repubblica Dominicana a Genova, Santiago Rodriguez Figuereo, ha ricordato i buoni rapporti che intercorrono tra Italia e Repubblica Dominicana ed il ruolo svolto dagli italiani fin dall’indipendenza della Repubblica Dominicana nel 1844.

Nella Repubblica Dominicana sono presenti ben 300 mila persone di origine italiana a cui si aggiungono 50 mila italiani di recente immigrazione e 100 mila turisti italiani che ogni anno scelgono la Repubblica Dominicana come meta. La comunità dominicana a Parma è di circa 1.500 persone, 5 mila a livello regionale.

“E’ questo un giorno speciale – ha rimarcato il console Santiago Rodriguez Figuereo – in quanto il protocollo che sottoscriviamo oggi con il Comune di Parma permetterà alla comunità dominicana di Parma e della regione di fare riferimento ad uno sportello sul territorio che sarà utile anche per gli italiani che hanno rapporti sia di turismo che di affari con la Repubblica Dominicana”.

L’attivazione dello sportello, situato in via Cecchi 3, dove si trova l’Informastranieri, è prevista nelle prossime settimane.

“Il Consolato nel Tuo Quartiere” completa l’offerta dei servizi rivolti ai cittadini, italiani e stranieri, al fine di favorire, anche attraverso la collaborazione fra le rispettive rappresentanze istituzionali, una migliore integrazione fra le diverse culture presenti sul territorio. Si tratta di unprogetto innovativo, parte di un processo più ampio ed articolato, volto al miglioramento dei servizi e delle prestazioni che lo Stato Dominicano intende offrire ai propri connazionali residenti in Italia. Si configura come uno sportello Polifunzionale presso il quale sarà possibile espletare innumerevoli formalità burocratiche; avrà la finalità di agevolare la richiesta e consegna di passaporti, nulla osta, autorizzazioni, certificati del casellario giudiziario, visti, trascrizione degli atti di nascita dei propri figli avuti con cittadini Dominicani, di matrimonio, certificati di Registro Civile e altri documenti.

Ugualmente gli italiani che hanno in essere, o intendono allacciare, rapporti con la Repubblica Dominicana per ragioni di lavoro o di famiglia, potranno richiedere informazioni e visti, nonché la trascrizione dei certificati di stato civile. E’ inoltre nelle intenzioni del Consolato dominicano utilizzare il proprio sportello decentrato come luogo di incontro, di confronto, di informazione e di dialogo al fine di orientare i propri connazionali nel mondo dell’istruzione, del lavoro, della cultura e del tempo libero, affinché possano proficuamente integrarsi nel tessuto sociale italiano.

Queste attività avverranno in stretto raccordo con le attività di informazione, orientamento e consulenza sulle opportunità di inserimento ed integrazione destinate ai cittadini di tutte le nazionalità, già previste tra le funzioni dello sportello Informastranieri.