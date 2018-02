Siria: Ong, sospetto attacco chimico Ghuta

Share This





















‘Un bimbo è morto, diversi civili hanno sintomi da soffocamento’

Per cinque ore al giorno, dalle 9 alle 14, saranno osservate delle “pause umanitarie” per consentire ai civili di abbandonare la zona di Ghuta est, sotto il fuoco delle forze di Damasco: lo ha annunciato il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu, citato dall’agenzia Ria Novosti, precisando che la decisione è stata presa su ordine di Putin.

L’Osservatorio nazionale siriano avanza il sospetto che i governativi siriani abbiano lanciato un attacco chimico con cloro su Al-Shifuniyah, nella Ghuta orientale. “Diversi civili hanno avuto sintomi di soffocamento, un bimbo è morto”, afferma l’Ong, precisando di non avere ancora informazioni dettagliate sull’episodio e sulla natura delle armi usate nel raid.

Le notizie sull’uso di armi chimiche a Ghuta est da parte delle truppe di Assad sono “una provocazione” mirata a sabotare la tregua, ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov.

La Ghuta orientale non può più aspettare e la risoluzione del Consiglio di Sicurezza sulla Siria deve essere attuata “immediatamente”, ha dichiarato oggi a Ginevra il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Gli Usa hanno lanciato un appello “per una fine immediata alle operazioni offensive e un accesso urgente per gli operatori umanitari” in Siria, dove il governo “sta terrorizzando centinaia di migliaia di civili con attacchi aerei, artiglieria, razzi e imminenti attacchi di terra”: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, accusando il regime di Damasco di “usare gas cloro come arma solo per intensificare” questa situazione.

Almeno 25 civili, di cui 7 bambini, sono stati uccisi in un raid compiuto da aerei della Coalizione internazionale a guida Usa contro una sacca di territorio ancora controllato dall’Isis nell’est della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Gli attacchi sono stati effettuati sul villaggio di Al Shaafah, a nord dell’ex bastione dello Stato islamico di Abu Kamal, verso il confine con l’Iraq.

Le forze speciali della polizia e della gendarmeria turca sono entrate stamani nell’enclave curda di Afrin, nel nord-ovest della Siria, sotto attacco di Ankara da oltre un mese. Il loro compito principale, secondo i media locali, sarà quello di contrastare possibili infiltrazioni di miliziani curdi dell’Ypg nei villaggi già passati sotto il controllo turco e di partecipare all’assedio del centro urbano di Afrin. Con le forze speciali, saranno schierati da oggi nell’area anche circa 600 membri curdi e arabi della ‘Brigata dei falchi curdi’ dell’Esercito siriano libero.

fonte ansa