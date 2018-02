Serie B: Parma corsaro all’Arechi: basta Dezi

Da un lato una Salernitana in crisi che ha conquistato solo due punti nelle ultime cinque partite e naviga così poco sopra la zona playout, dall’altro lato il Parma pure reduce da due punti nelle ultime quattro partite e sull’ultimo gradino che porta ai playoff. Insomma, all’Arechi una sfida tra due squadre che hanno bisogno di punti per rilanciarsi. Colantuono lancia la Salernitana con Palombi e Di Roberto in attacco, sostenuti sugli esterni da Zito e Pucino. I ducali di D’Aversa si affidano a Calaiò (a caccia del 100esimo gol in Serie B) al centro dell’attacco con il napoletano Roberto Insigne e Da Cruz ai lati nel tridente. Al 9′ la prima palla gol è per la squadra granata con un inserimento sulla destra di Ricci che serve Casasola che colpisce al volo, da centro area, ma conclude alto. Al 17′ altra occasione per la Salernitana con Ricci che ci prova dalla distanza. Quando tutto sembra far pensare al possibile vantaggio della Salernitana, ecco che il Parma passa in vantaggio con una combinazione fatta tutta da ex Napoli che forse sentono aria di derby come Roberto Insigne: assist di Calaiò e Dezi a porta spalancata al 33′ appoggia in rete il gol del vantaggio del Parma e la sua prima rete in campionato. Nel finale di primo tempo si accende una rissa in campo e l’arbitro sceglie di sedare gli animi con un’ammonizione a testa per Schiavi e Calaiò, un giallo per parte.

La seconda parte di gara regala squadre contratte e nervose, sono molti gli interventi a centrocampo che spezzettano il gioco a scapito dello spettacolo. Il Parma prova sistematicamente a colpire in contropiede: non arriva il tiro su un’invenzione di Insigne, al quarto d’ora è Calaiò a poter liberare il mancino spedendo alto sopra la traversa. La Salernitana fatica a trovare una quadratura in campo e gli ospiti ne approfittano chiudendo bene i varchi per provare a blindare il risultato. A sfiorare il raddoppio è ancora Dezi con un colpo di testa: l’assist di Frediani con un cross dal fondo è perfetto ma la conclusione è da dimenticare. I minuti finali sono di amministrazione del pallone per il Parma che non rischia più nulla portando a casa tre punti pesantissimi e ritrovando il successo a un mese di distanza.

fonte sportmediaset