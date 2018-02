Share This





















Spike è un bellissimo Golden/Breton, un cane di circa tre anni, taglia grande, vaccinato e microchippato. La sua vita finora non è stata facile: accalappiato e rinchiuso in canile ancora cucciolone, ha visto passare dietro le sbarre di un box i suoi primi anni da cucciolo e si stava ormai rassegnando a una vita fatta di nulla. Spike è un cane molto attivo e scattante come un atleta, che ha bisogno di non sentirsi prigioniero perché ha tanta energia, adora correre e giocare e quando è attratto da qualcosa, cerca di arrampicarsi per uscire dalle recinzioni. Per questo motivo cerchiamo un’adozione in appartamento e una famiglia che abbia tempo da dedicargli e lo ami come merita. Noi volontari abbiamo scelto di dargli la possibilità di rinascere e fargli dimenticare il tempo perso. Adesso è seguito da un’educatrice che sta lavorando con lui per collocarlo adeguatamente nell’ambiente sociale e abituarlo a una nuova vita, finalmente illuminata dalla libertà, che consiglia per Spike una persona piuttosto presente, che abbia tempo a disposizione. E’ un cane che a causa di una forzata reclusione non ha avuto modo di ricevere un’educazione, ma è intelligente, interagisce con le persone va correttamente al guinzaglio e sta imparando le regole e i comandi che gli permetteranno di vivere meglio in un ambiente familiare. Spike è adottabile in Emilia Romagna preferibilmente Parma e comuni limitrofi, ma valuteremo anche adozioni fuori zona. Per contatti: ENPA PARMA- 3470361628 adozioni@enpaparma.it