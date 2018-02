Share This





















lisabetta Gregoraci, vacanza da mamma single: a Dubai con il figlio Nathan Falco, tra sole, divertimento e coccole

Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai con Nathan Falco. E’ una vacanza, la prima, da mamma single dopo la separazione consensuale con il marito Flavio Briatore. “Off on holiday” , ha scritto la 38enne sul suo profilo social postando un’immagine che la ritrae insieme al figlio in aereo diretta nella famosissima località degli Emirati Arabi.



Volo privato e tante comodità anche nell’hotel extra lusso dove alloggia in compagnia del suo bimbo. Per la vacanza da mamma single Elisabetta Gregoraci ha scelto il meglio. A Dubai con Nathan Falco la showgirl trascorre momenti spensierati e sereni. Si diverte sotto il sole caldo: gioca a palla prende il sole, fa lunghi bagni in piscina ed esplora l’acquario con tanti pesci senza staccarsi un istante dal pargolo.

E’ la prima vacanza da mamma single per la 38enne, che metta al primo posto il suo bimbo

C’è molto da fare a Dubai. Con Nathan Falco Elisabetta Gregoraci da mamma single non ha rimpianti. Ha sempre messo il figlio al primo posto e continua a farlo anche ora. Il ragazzino è molto amato, sia dalla mora che dal papà imprenditore 67enne. Ha solo 7 anni, ma parla già perfettamente quattro lingue diverse: inglese, francese, italiano, spagnolo. Come confessato tempo a Vanity Fair nel rilasciare la sua prima intervista, nonostante sia ancora piccolino, ha due cellulari. Nathan tifa Milan e da grande vorrebbe fare il calciatore. E’ già un ometto che sceglie i suoi look da solo, che pratica tantissimi sport e ai cartoni animati preferisce, appunto, le trasmissioni sportive.



La showgirl e il bimbo di 7 anni insieme all’acquario



Elisabetta è serena, la separazione da Flavio Briatore è stata consensuale

Il bambino ha sempre detto che è la mamma quella più severa, in grado di dirgli più volte no. Ma la sintonia tra i due è massima, si intendono a meraviglia e in vacanza ancora di più.



La mora si diverte e con il suo fisico atletico fa una verticale spericolata nel giardino dell’hotel dove alloggia insieme al figlio

