Alle 12 di stamattina strade provinciali tutte percorribili

Share This





















Aperti i passi.

Sta nevicando e le temperature sono molto basse. Occorre guidare con prudenza, con gomme da neve o catene. Sono in azione tutti i mezzi spazzaneve e spargisale. Serpagli: “Se nei prossimi giorni piove, terremo monitorate le frane”. Parma, 2 marzo 2018 – La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che stamattina alle 12 tutte le strade provinciali sono percorribili, compresi i passi, che sono tutti aperti. Tutti i mezzi i mezzi spazzaneve e spargisale delle 140 ditte incaricate sono in azione sulle strade provinciali da ieri. Poiché continua a nevicare e le temperature sono molto basse (ad es. si è arrivati a -8° a Trefiumi, Comune di Monchio delle Corti), alcune strade provinciali sono bianche. Bisogna pertanto guidare con prudenza, con gomme da neve, o catene dove occorre. Si ribadisce che la Provincia di Parma non ha competenza sulle strade comunali, e nemmeno sulle strade statali, e non può intervenire sulle stesse. il Delegato provinciale alla Viabilità Gianpaolo Serpagli afferma: “Se nei prossimi giorni si alzeranno le temperature ed inizierà a piovere, come previsto, terremo monitorati tutti i punti deboli della nostra rete stradale, perché può aumentare il rischio di frane.” La foto allegata è stata scattata alle 12 nel Cornigliese.