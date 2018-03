Berlusconi: “Tajani ha sciolto riserva, sarà candidato premier”

“Sono lieto di poter annunciare una buona notizia l’attuale presidente del Parlamento europeo ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra”. Lo afferma Silvio Berlusconi a Matrix su canale 5 annunciando la candidatura di Tajani a candidato alla premiership per Fi.

“Ringrazio Berlusconi per la stima ho dato a lui la disponibilità a servire l’Italia. Ora ogni ulteriore decisione spetta ai cittadini e al presidente della Repubblica”. Lo scrive Antonio Tajani su twitter a proposito della sua candidatura a presidente del Consiglio.

“Non lo so, però è così grande il ruolo che Tajani può espletare da presidente del Consiglio. Ma se Salvini arriva prima e vuole farlo lui noi comunque lo accettiamo perchè abbiamo un patto di coalizione. In Europa tutti mi hanno detto di non portare via Tajani perchè è il miglior presidente del Parlamento che hanno mai avuto”. Lo afferma Silvio Berlusconi a Matrix su canale 5 a chi gli chiede se di fronte a Tajani anche Salvini possa passare la mano nel caso sia la Lega ad arrivare prima ed il capo del governo lo faccia Salvini.

LA FOTO DI GRUPPO AL TEMPIO DI ADRIANO

Insieme sul palco per una photo opportunity a testimoniare che la coalizione di centrodestra è unita. Alla fine, superando diverse resistenze, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto sono riusciti ad ritrovarsi tutti insieme per l’unico evento comune della campagna elettorale. Al Tempio di Adriano (in pieno centro nella Capitale) davanti ad un muro di fotografi e telecamere, i quattro leader del centrodestra hanno messo da parte distinguo e differenze per lanciare, nel rush finale della campagna elettorale, un segnale di unità.

“Abbiamo la speranza di poter raggiungere la maggioranza sia alla Camera che al Senato per formare un governo solido di cui il Paese ha bisogno”, ha detto Silvio Berlusconi nel corso della manifestazione al Tempio di Adriano.

“Dal momento in cui saremo maggioranza vi garantiamo che la nostra lealtà sarà assoluta. Saremo una forza di aggressione rispetto a tutto quello che ha fatto la sinistra”,ha detto Berlusconi nel corso dell’incontro unitario del centrodestra a Roma. ”Ciascuno di noi – ha detto ancora – ha preso l’assoluto impegno di non aprire a degli inciuci o ad altre coalizioni se non raggiungiamo la maggioranza. Questo è un impegno che manterremo perché la prima regola da mantenere in politica è rispettare gli impegni che si assumono davanti agli elettori”.

“Grazie di essere qui, sono felice che abbiamo trovato un momento per stare insieme. E’ importante che gli italiani ci vedessero insieme – ha detto la leader di FdI -. Ci sono due scelte: o vince il centrodestra o è il caos e nel caos c’è il ritorno alle urne, il governi di inciuci. O diamo al Paese un governo di patrioti oppure l’Italia avrà un altro governo di sudditi da quando è stato destituito il nostro governo nel 2011 l’unico che faceva gli interessi degli italiani. Dobbiamo essere chiari, chiediamo agli italiani anche ai delusi di andare a votare per dare al Paese un governo che faccia i loro interessi”. “Oggi – prosegue – ci diciamo che il centrodestra è l’unico perimetro possibile, oggi siamo riusciti fare la manifestazione anti inciucio. Noi siamo pronti a governare”. “Di Maio ha lanciato una serie di malcapitati come sua squadra di governo – ha detto Giorgia Meloni -. io credo che anche dalla composizione del governo stesso noi riusciremo a stabilire le nostre priorità. A me piacerebbe che si facesse il ministero della Giustizia sociale ma prima dei ministri sono importanti gli obiettivi”.

“Non vedo l’ora che ci mandiate al governo per abolire la legge Fornero – ha detto Matteo Salvini, leader della Lega al Tempio di Adriano -. Abbiamo poi una legge già pronta come la legittima difesa che per noi è sempre legittima, gli amici del Pd hanno approvato la legittima difesa di notte quindi nel nostro Paese si può delinquere in base all’ora legale”. L’ex premier allora interviene dicendo: “Se un ladro entra in una gioielleria gli devi chiedere ‘scusi ma è una pistola vera o no’, solo allora ti puoi difendere. Se ti trovi uno in casa significa che lo Stato ha già fallito perché la prima cosa che deve fare il Paese è la sicurezza dei cittadini”. A quel punto riprende la parola Salvini che aggiunge: “Non credo che se noi andiamo al governo possano scomparire tutti i ladri ma con noi finiranno in galera e lavoreranno per ripagare quanto fatto”.

“Noi siamo felici di essere a questo tavolo – ha detto Raffaele Fitto -. Abbiamo firmato un programma che è un onore ma anche un onere. In Italia c’è una sola soluzione: votare il centrodestra e noi giochiamo una partita per vincere e non per ipotizzare altre soluzioni”.

fonte ansa