In Russia è stato creato e ha superato i test un nuovo missile da crociera con un sistema di propulsione nucleare: lo ha detto Vladimir Putin mostrando un video esemplificativo durante il suo discorso alle Camere.

Secondo il presidente russo, il nuovo missile ha una gittata illimitata e una traiettoria di volo imprevedibile. Secondo Putin, il sistema sarà invulnerabile ai sistemi antiaerei e non ha analoghi nel mondo.

“Abbiamo detto diverse volte ai nostri partner che avremmo preso delle misure in risposta al piazzamento dei sistemi antimissili americani. Nonostante tutti i problemi che abbiamo affrontato, la Russia era e rimane una potenza nucleare ma nessuno ci ha ascoltato. Allora ascoltateci adesso”, ha detto Putin.