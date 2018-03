Pizzarotti, darò il mio voto a +Europa

Share This





















Non c’è forza che mi rappresenti pienamente,ecco #ItaliainComune

“Darò il mio voto a +Europa”. Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti sceglie Facebook per annunciarlo: “Sto dalla parte delle donne e degli uomini d’Europa. Sarà un voto di vicinanza a un’idea. Questo, e la mia storia politica parla per me, non significa dare carta bianca a nessuno: giudico sempre dai fatti”.

“Ho scelto chi nel panorama politico – spiega – è più vicino alle mie idee pur non rappresentandomi appieno, e come ho già detto in passato, altre volte ho votato ‘Radicale’ per le loro scelte e per le loro battaglie. Non esiste in Italia una forza che mi rappresenti pienamente, per questo motivo sta nascendo #ItaliainComune, il partito che la stampa definisce ‘dei sindaci’, di cui sono coordinatore nazionale. Nasce una nuova realtà politica che metterà al centro le competenze e il pragmatismo dei sindaci. Il voto a +Europa, invece, sarà un voto che li metterà alla prova. Ripongo la mia fiducia in loro e da cittadino, da italiano, da europeo, mi aspetto che venga contraccambiata”.

fonte ansa