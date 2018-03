Nuovi marciapiedi di collegamento in corrispondenza di diverse aree scolastiche, stanziati 150 mila euro

Ammonta a 150 mila euro la cifra stanziata dal Comune per dare seguito al progetto di realizzazione di nuovi marciapiedi di collegamento in corrispondenza di diverse aree scolastiche. Il progetto, promosso dall’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, si colloca nell’ambito delle azioni che l’Amministrazione ha messo in campo in questi anni per aumentare la sicurezza all’ingresso e all’uscita dei plessi scolastici, prevedendo pertanto la realizzazione di nuovi passaggi pedonali e di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, la gara di appalto è già stata fatta ed i lavori verranno eseguiti nel periodo estivo.

I plessi scolastici in cui sono previsti i miglioramenti sono i seguenti.

Nella scuola d’infanzia Zucchero Filato è prevista la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali: uno su via Torrente Pessola ed uno su via Torrente Pelpirana, entrambi in corrispondenza di via Zanguidi, al fine di consentire la continuità del percorso pedonale che collega tra loro le due vie iniziali; sarà oggetto d’intervento anche il marciapiede posto lungo la dorsale degli stalli di parcheggio laterali a via Zanguidi con creazioni di appositi scivoli in grado di permetterne la fruibilità anche all’utenza più debole.

Nella scuola d’infanzia “La Coccinella” l’accesso al plesso scolastico è posto su a via Monsignor Schiavi, strada pedonale cui si accede da via Lago Verde; l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede all’intersezione delle due vie dotato di appositi scivoli alle estremità.

Per la scuola d’infanzia “La Locomotiva”, attualmente l’accesso pedonale alla scuola, posta su via Malvisi, è delimito sul lato nord da una transennatura metallica invalicabile dalle auto, mentre sul lato apposto della via non risultano presenti né marciapiede né spazio pedonale; si provvederà alla rimozione delle transennature che saranno sostituite da un percorso pedonale a raso del marciapiede rialzato; sul lato opposto è prevista la delimitazione del percorso pedonale grazie al tracciamento di segnaletica orizzontale e posa in opera di barriere parapedonali metalliche.

Nella scuola “Primavera”, nel plesso scolastico sito in Fognano, sono presenti una scuola d’infanzia ed una scuola primaria; l’accesso ai due diversi ordini scolastici è consentito per il primo da via Gandhi, mentre per il secondo da via Divisione d’Aqui. Gli interventi previsti si concentreranno sull’asse stradale di accesso alla scuola primaria, dove si rileva la presenza di marciapiede unicamente sul lato ove insiste la scuola, mentre sul lato opposto la mancanza di marciapiede con cordoli fa sì che le auto sostino lungo il ciglio della strada, occupando pertanto parte dello spazio riservato ai pedoni. Verrà quindi realizzato un marciapiede nel tratto posto tra via Gandhi ed il secondo degli attraversamenti pedonali ivi presenti, con predisposizione altresì di nuova segnaletica orizzontale ed integrazione di quella verticale già esistente.

Scuola Toscanini, il plesso scolastico ospita tre ordini scolastici: la scuola d’infanzia Bruco Verde, la scuola elementare Einaudi e la scuola media Toscanini. L’accesso alla scuola elementare ed alla scuola media è posto su via Cuneo, asse stradale intersecato da via Savona. Gli interventi di messa in sicurezza si concentreranno proprio su quest’ultima, dove verranno creati percorsi pedonali sicuri su entrambi i lati della carreggiato; sempre su via Savona verrà istituito il senso unico di marcia e, nel punto di intersezione con via Cuneo, verrà realizzato un attraversamento stradale; si provvederà altresì al posizionamento o al ripristino dell’apposita segnaletica sia orizzontale che verticale.

Nella scuola Micheli – I Delfini, plesso scolastico che ospita sia la scuola primaria Micheli sia la scuola d’infanzia I Delfini, l’accesso a quest’ultima è posto su via Mattei ed è proprio in quest’area che si concentrerà l’intervento con la creazione di un nuovo marciapiede rialzato lungo il lato est a partire da via Micheli fino a via Corini;