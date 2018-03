ALTRA ALLERTA METEO DI LIVELLO GIALLO

Share This





















A partire da mezzanotte di oggi, venerdì 2 marzo 2018, fino a mezzanotte di domani, sabato 3 marzo, è prevista allerta meteo di livello giallo per ghiaccio e piggia che gela, gelicidio.

Una nuova perturbazione, infatti, interesserà, nella giornata di sabato 3 marzo, il territorio regionale. Le precipitazioni inizieranno nelle prime ore della notte a partire dai rilievi occidentali e si estenderanno al resto del territorio nella tarda mattinata/pomeriggio, per terminare in serata.

Sul settore occidentale della regione le precipitazioni risulteranno a carattere nevoso, inizialmente a quote superiori ai 1300/1500 metri, in progressivo abbassamento fino a quote di bassa collina, con quantitativi inferiori ai valori di soglia.

Dalle prime ore della notte/mattina, fino a meta’ giornata, nelle pianure occidentali e lungo le vallate sono probabili locali fenomeni di pioggia che gela.

L’irruzione di una massa d’aria più fredda produrrà deboli precipitazioni inizialmente di pioggia mista a neve e localmente neve ad ovest, mentre resteranno a carattere di pioggia sul settore centro orientale .