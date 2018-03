CALENDARIO ATTIVITÀ WEEKEND AI MUSEI CIVICI

Share This





















SABATO 3 MARZO

CASTELLO DEI BURATTINI

Ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

PINACOTECA STUARD

Ore 15.30: laboratorio Paesaggi dipinti

In Pinacoteca scopriremo che tanti pittori hanno dipinto la natura: luoghi lontani o paesaggi vicini a noi, come quello attraversato dal torrente Parma dipinto da Giulio Carmignani. Con acquerelli e pastelli colorati, nel laboratorio i bambini realizzeranno un paesaggio, reale o fantastico, con gli occhi dei Pittori. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

Ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

DOMENICA 4 MARZO

CASTELLO DEI BURATTINI

Ore 16.00: laboratorio Costruiamo un Burattino!

Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino con carta, stoffe e colori! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 15 bambini. É richiesta la prenotazione: tel 0521-031631.

PINACOTECA STUARD

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:

Palazzo Pigorini – strada della Repubblica, 29/a

Fino all’11 marzo, due mostre ad ingresso libero, aperte da giovedì a lunedì dalle 9.00 alle 18.00

1° piano: Zhdat’ dalle Alpi alla Siberia, paesaggi di oggi storie di ieri (1914 – 1920)

Fotografie di Fabio Pasini, a cura di Andrea Tinterri.

sabato 3 marzo ore 17.00

Fabio Pasini: Viaggi russi e dolomitici

Presentazione dell’inedito backstage della mostra. Un percorso tra parole e immagini per raccontare l’esperienza Russa, la steppa siberiana, l’infinito di ghiaccio e neve, la fatica fisica ed emotiva, le Dolomiti, i sentieri della prima guerra mondiale, il rapporto tra uomo e natura tradotto in narrazione fotografica, in un rapporto emotivo con lo spazio estremo, una compenetrazione iconografica totale, al limite della sopravvivenza.

2° piano: I volti dell’alienazione – disegni di Roberto Sambonet

A cura di Franco Corleone e Ivan Novelli

Galleria san Ludovico – borgo del Parmigianino, 2

Fino al 18 marzo

Figure

mostra personale di Sergio Cavazzini, a cura di Stefania Provinciali

Orari di apertura:

giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 17.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

ingresso libero