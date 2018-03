Elezioni Politiche, dati affluenza ore 23

Share This





















I votanti per Camera e Senato alle ore 23.

Alle ore 23 di oggi, domenica 4 marzo 2018, nelle 207 sezioni elettorali del Comune di Parma, hanno votato:

Elezioni del Senato

Numero votanti ore 23.00 TOTALE 97356

VOTANTI : 75,09 %

Elezioni della Camera

Numero votanti ore 19 TOTALE 104.175

VOTANTI: 75,01 %

Per le elezioni politiche del 2013, in cui il voto fu espresso su due giorni, cioè domenica 24 e lunedì 25 febbraio, alla stessa ora di domenica avevano votato: per la Camera n.108.763 pari al 79,08% degli aventi diritto al voto; per il Senato n101.835, pari al79,15% degli aventi diritto al voto.

Per info sui risultati delle precedenti tornate elettorali:http://www.elezioni.comune.parma.it/homepage.aspx