Soccorsi col buio due ‘ciaspolatori’

Il Soccorso Alpino della stazione Monte Orsaro di Parma è intervenuto in serata tra il Lago Santo Parmense e la vetta del monte Marmagna, comune di Corniglio, per aiutare due ‘ciaspolatori’ in difficoltà. I giovani escursionisti, 25enni e residenti in provincia di Parma, avevano perso l’orientamento col buio e non riuscivano a trovare la strada per il ritorno. I due hanno chiamato il soccorso e sono stati rintracciati grazie al sistema ‘Sms locator’. Le squadre sono partite per il crinale tosco-emiliano con sci da alpinismo e torce frontali, tenendo un contatto radio con la centrale del Saer e telefonico con i dispersi, che sono stati trovati vicino al margine del bosco, a circa 1.700 metri di altitudine: sono stati quindi accompagnati fino al rifugio Mariotti, dove hanno potuto rifocillarsi. L’intervento si è concluso intorno alle 23.25.