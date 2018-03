Astori, la Fiorentina e il Cagliari ritirano la maglia numero 13

La Fiorentina e il Cagliari hanno ritirato la maglia numero 13 in memoria di Davide Astori: “Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo”, si legge sul profilo Twitter dei due club. Si tratta della prima iniziativa presa in ricordo del calciatore scomparso domenica. Astori aveva militato per oltre 5 anni con il club sardo, per poi passare, dopo una parentesi nella Roma, alla Fiorentina nel 2015. Astori ha sempre indossato la numero 13.