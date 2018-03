Share This





















Nominati i componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio

Via libera della Giunta comunale, su proposta dell’assessorato all’urbanistica, guidato da Michele Alinovi, ai nominativi dei nuovi componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP).

“Ringrazio i componenti della Commissione per la qualità architettonica e paesaggistica uscenti – ha sottolineato l’assessore all’Urbanistica Michele Alinovi - che hanno lavorato proficuamente e con competenza in questa delicata attività a servizio dell’Amministrazione e dei cittadini di Parma. Auguro inoltre buon lavoro alla nuova commissione che sono convinto sarà in grado di operare con altrettanta capacità e professionalità”.

La Commissione è un organo esclusivamente tecnico che esprime parere obbligatorio e non vincolante sugli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi edilizi e sul loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.

Essa è formata da 7 membri di cui 2 supplenti.

Il bando per la loro selezione è stato pubblicato in dicembre ed ha seguito i criteri stabiliti dalle norme tecnico attuative del Regolamento Urbanistico Edilizio.

I nuovi membri sono i seguenti. L’architetto Andrea Mambriani membro effettivo e l’architettoChristian Manfrini, in qualità di supplente, quali esperti in progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; l’architetto Giovanni Saccani, membro effettivo, ed il geometra Angelo Ombellini, in qualità di supplente, esperti in progettazione architettonica e del paesaggio; l’architetto Domenica Caldarola, esperta in tutela restauro e valorizzazione dei beni culturali ed architettonici; il dottor Antonio Di Lauro, esperto in progettazione ed infrastrutturazione ambientale e civile ed in Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) e l’ingegner Francesco Fulvi, esperto in risparmio energetico ed architettura bioclimatica.