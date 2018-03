Tottenham-Juve 1-2, bianconeri ai quarti con Higuain e Dybala

Share This





















Manchester City-Basilea 1-2, ma non basta: inglesi ai quart

Impresa della Juve, che vince a Wembley 2-1 contro il Tottenham e si qualifica per i quarti di finale della Champions League. La squadra bianconera era andata sotto al 39′ del primo tempo, per effetto del gol di Son, ma nella ripresa ha prima pareggiato con Higuain al 19′, quindi è andata avanti con Dybala al 22′. All’andata, a Torino, era finita 2-2.

Il Basilea batte il Manchester City in Inghilterra, ma non basta. Sul terreno dell’Etihad stadium finisce 2-1 per gli svizzeri, che ribaltano l’1-0 iniziale. I gol: nel primo tempo all’8′ Gabriel Gesus e al 17′ Elyounoussi; nel secondo tempo al 26′ Lang. All’andata gli inglesi avevano vinto 4-0.

fonte ansa