Nucleare: Kim propone incontro a Trump, presidente Usa accetta

Leader Pyongyang: ‘Sospendo i test nucleari e missilistici’

Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto una lettera leader nord coreano Kim Jong-un, consegnata da mano da rappresentanti della Corea del Sud. Nella missiva, Kim ha invitato Trump a un faccia a faccia per discutere di denuclearizzazione della penisola coreana e si sarebbe impegnato a sospendere i test nucleari e missilistici.

Trump si è detto disponibile all’incontro entro maggio. A riferirlo in un intervento alla Casa Bianca il responsabile per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Chung Eui-yong dopo un incontro con lo stesso Trump. Chung si è detto ‘ottimista’ su una soluzione pacifica della crisi della penisola coreana. La tempistica e il luogo dell’incontro sono ancora da definire, afferma la Casa Bianca, sottolineando di puntare a una denuclearizzazione di Pyongyang.

f onte ansa