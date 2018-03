Sciame sismico nel Centro Italia. “Due forti scosse sentite da Perugia a Macerata”

Share This





















Paura tra la popolazione a cavallo della mezzanotte in provincia diMacerata. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato chiaramente avvertito dalla popolazione alle 23.48. La scossa ha avuto profondità di 10 km.

I comuni vicino all’epicentro sono Muccia e Pieve Torino. Il sisma è stato avvertito in maniera potente nella vicina Camerino, ma anche a Macerata e, in Umbria, a Foligno, Spoleto ed Assisi. Non sono per ora segnalati danni a persone o cose. Immediata replica un minuto dopo di 2.8. Alle 0.32 nuova scossa di magnitudo 3.4, sempre con lo stesso epicentro.

fonte leggo.it