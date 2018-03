TORNA “CIOCCOLATO VERO”, DA OGGI, VENERDI’ 9, SABATO 10 E DOMENICA 11 MARZO, DOPO IL RINVIO PER MALTEMPO.

L’evento “Cioccolato Vero”, organizzato da CNA Parma, con il patrocinio del Comune di Parma e in collaborazione con ACAI, torna da oggi, venerdì 9 marzo, e prosegue domani sabato 10 e domenica 11 con il seguente programma:

Venerdì 9 marzo, ore 15: Apertura degli stand

Sabato 10 marzo

Ore 11: Inaugurazione e taglio del nastro da parte delle Autorità;

Dalle ore 15.30: “Che classe questi chef!” Tutto il talento e la passione dei giovani si sfideranno in una gara ai fornelli di fronte al pubblico e alla giuria che decreterà il miglior piatto elaborato con un tocco di cacao o cioccolato.

Domenica 11 marzo

Dalle ore 15: “Un chocococktail per il Cioccolato Vero”. Un Contest per barman. Una sfida agitata e non mescolata a colpi di shaker, mixer e tanto ghiaccio! I migliori barman presenteranno la loro ricetta creata per l’occasione, per un cocktail che si abbini ai profumi e ai gusti del cioccolato. Una giuria di esperti a valutare creatività, esecuzione e presentazione.